Geçmişin Sırları

Eşini kaybetmiş olan avukat Grant küçük kızı ile birlikte yaşamaktadır. Grant, geçmişte savaş karşıtı bir militan grubunda aktif olarak görev almıştır. Cinayet ve soygun suçlamasıyla FBI tarafından otuz yılı aşkın süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmayı başarmıştır. Kimliği ifşa olan Grant, bir kez daha kurtulmayı başarabilecek midir?