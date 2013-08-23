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Sinema>Film Arşiv >  Geçmişin Sırları - The Company You Keep
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Geçmişin Sırları

The Company You Keep

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Geçmişin Sırları
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eşini kaybetmiş olan avukat Grant küçük kızı ile birlikte yaşamaktadır. Grant, geçmişte savaş karşıtı bir militan grubunda aktif olarak görev almıştır. Cinayet ve soygun suçlamasıyla FBI tarafından otuz yılı aşkın süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmayı başarmıştır. Kimliği ifşa olan Grant, bir kez daha kurtulmayı başarabilecek midir?

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Yorumlar

  • imdp puanından fazlasını hak eden filmlerden biri. konusu sürekliciyi çekimler muhteşem oyunculuğa diyicek laf yok

  • robert redford gerçek bi oyuncu yönetmen de oymuş izlemeli

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Oyuncular ve ekip

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