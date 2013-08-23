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Geçmişin Sırları
The Company You Keep
1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :121 dk.
Filmin Konusu
Eşini kaybetmiş olan avukat Grant küçük kızı ile birlikte yaşamaktadır. Grant, geçmişte savaş karşıtı bir militan grubunda aktif olarak görev almıştır. Cinayet ve soygun suçlamasıyla FBI tarafından otuz yılı aşkın süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmayı başarmıştır. Kimliği ifşa olan Grant, bir kez daha kurtulmayı başarabilecek midir?
Galeri
Yorumlar
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imdp puanından fazlasını hak eden filmlerden biri. konusu sürekliciyi çekimler muhteşem oyunculuğa diyicek laf yok
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robert redford gerçek bi oyuncu yönetmen de oymuş izlemeli
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