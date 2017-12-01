Geçmişteki Sır

Fotoğrafçılık yapan ve ailesiyle yaşayan Ali, geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek'te, sıra dışı ve hüzünlü bir hikayenin içinde bulur. Bosna'yı hiç bilmeyen Ali, geçmişine dair izleri arayacaktır. Bosna'da yaşamını sürdüren Hana onu bu yolculuğunda hiç yalnız bırakmayacaktır.