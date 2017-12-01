Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Geçmişteki Sır
Paylaş

Geçmişteki Sır

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Geçmişteki Sır
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fotoğrafçılık yapan ve ailesiyle yaşayan Ali, geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek'te, sıra dışı ve hüzünlü bir hikayenin içinde bulur. Bosna'yı hiç bilmeyen Ali, geçmişine dair izleri arayacaktır. Bosna'da yaşamını sürdüren Hana onu bu yolculuğunda hiç yalnız bırakmayacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Geçmişteki Sır filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Geçmişteki Sır filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir