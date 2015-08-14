Geçmişten Gelen

Simon ile Robyn huzurlu bir çifttir. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan çiftin hayatı, Simon’ın eski bir tanıdığı olan Gordo ile karşılaşmasıyla altüst olur. Simon ilk anda Gordo’yu hatırlamaz bile. Fakat sürekli karşılarına çıkan bu tuhaf adamın sürpriz ziyaretleri çiftin yaşamında tedirgin ve tehdit edici bir hal almaya başlar. Zamanla Simon geçmişindeki karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken Robyn, eşini hiç tanımadığını fark edecektir.