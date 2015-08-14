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Geçmişten Gelen

The Gift

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Fragmanlar


Geçmişten Gelen
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Simon ile Robyn huzurlu bir çifttir. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan çiftin hayatı, Simon’ın eski bir tanıdığı olan Gordo ile karşılaşmasıyla altüst olur. Simon ilk anda Gordo’yu hatırlamaz bile. Fakat sürekli karşılarına çıkan bu tuhaf adamın sürpriz ziyaretleri çiftin yaşamında tedirgin ve tehdit edici bir hal almaya başlar. Zamanla Simon geçmişindeki karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken Robyn, eşini hiç tanımadığını fark edecektir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Güzel film. Şu sıralar izlenecek nadir iyilerden

  • Zaman zaman olaylar ağır aksa da izlenmeye değer güzel bir film, pişman olacağınızı sanmam.

  • tavsiye etmem.vakit kaybı.

  • Gerilim bile denemez bana gore. Sonunuda cok belli etti acikcasi hic sasirmadim. Begenen arkadaslara tavsiyem " MİENTRAS DUERMES "i izlesinler. İnternette mevcut.

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Oyuncular ve ekip

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