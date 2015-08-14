Geçmişten Gelen
The Gift
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Avustralya
- Gösterim Tarihi :14 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Simon ile Robyn huzurlu bir çifttir. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan çiftin hayatı, Simon’ın eski bir tanıdığı olan Gordo ile karşılaşmasıyla altüst olur. Simon ilk anda Gordo’yu hatırlamaz bile. Fakat sürekli karşılarına çıkan bu tuhaf adamın sürpriz ziyaretleri çiftin yaşamında tedirgin ve tehdit edici bir hal almaya başlar. Zamanla Simon geçmişindeki karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken Robyn, eşini hiç tanımadığını fark edecektir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Güzel film. Şu sıralar izlenecek nadir iyilerden
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Zaman zaman olaylar ağır aksa da izlenmeye değer güzel bir film, pişman olacağınızı sanmam.
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tavsiye etmem.vakit kaybı.
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Gerilim bile denemez bana gore. Sonunuda cok belli etti acikcasi hic sasirmadim. Begenen arkadaslara tavsiyem " MİENTRAS DUERMES "i izlesinler. İnternette mevcut.