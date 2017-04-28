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Gelecek Günler

Things to Come

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Fragmanlar


Gelecek Günler
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie, işi, annesi ve evliliği arasında sıradan bir tempoda yaşamını sürerken başına gelenler yüzünden yeni bir hayat kurmaya doğru adım atar.

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