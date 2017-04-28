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Gelecek Günler
Things to Come
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie, işi, annesi ve evliliği arasında sıradan bir tempoda yaşamını sürerken başına gelenler yüzünden yeni bir hayat kurmaya doğru adım atar.
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