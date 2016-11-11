Geliş
Arrival
- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Ted Chiang'ın kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan Arrival, dünya dışı yapıların uzaydan yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, dilbilimci Dr. Louise Banks (Amy Adams) ve ekibinin uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışmasına odaklanıyor. Uzaylılar bir tehlike midir, yoksa barışçıl amaçlarla mı gelmişlerdir?
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Yorumlar
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Emek verilmiş, üzerine belki yillarca düşünülmüş, çekiminde her detaya kafa yorulmuş bir esere çöp demek, zaman kaybi demek ne kadar insafa sığar bilemiyorum. Ayrıca bunu bozuk bir Türkçe\'yle, sinema bilgisi Recep İvedik\'ten öte gitmeyen, sinema anlayışını aksiyonla bir tutan kişilerin yapması ayrıca üzücü. Filme iç rahatlığı ile gidebilirsiniz. Birazcık altyapınız varsa, hayalgücüne sahipseniz filmden bir şeyler alabilirsiniz.
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sakın izlemeyin sakın bana güvenin ya sakınnnnn
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Öncelikle imbd puanı abartı olmuş. 6 dan yukarı olmamalıydı.Filme gelince,fazla aksiyon sahnesi beklemeyin. İlk yarısı baya donuktu.ikinci yarıda ve özellikle filmin sonuna doğru oldukça şaşırtıyor. Çok kötü değil ama çokta birşey beklemeyin.boş zaman varsa izlenir.
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Filme gitmeyin zaman kaybi hayatinizdan 2 saati cope atmayin
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Arkadaslar sirf bu filme yorum yapmak icin uye oldum. Film bes para etmez. 10 uzerinden 2-3 en fazla. Ustelik cok karanlik. Arkadasim filmden sonra dedigi gibi hayatinizdan 2 saat cop olmasin.