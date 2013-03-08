Ülkemizde gündemden düşmeyen töre ve töre cinayetleri, kadına karşı baskı ve şiddet gibi konuları işleyen Gelmeyen Bahar filmi, imkansız bir aşk yüzünden savrulan insanları beyazperdeye taşıyor. Masum bir sevda insanların hayatlarını nasıl ve neden karartır?