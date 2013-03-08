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Gelmeyen Bahar
0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ülkemizde gündemden düşmeyen töre ve töre cinayetleri, kadına karşı baskı ve şiddet gibi konuları işleyen Gelmeyen Bahar filmi, imkansız bir aşk yüzünden savrulan insanları beyazperdeye taşıyor. Masum bir sevda insanların hayatlarını nasıl ve neden karartır?
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Yorumlar
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mükemmel bir film tebrikler.
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Kesinlikle ödüller alacak bir film..tavsiye ederim..
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Filmi izleyenler ve film eleştirmenleri filmin beklenenden daha iyi olduğunu hatta çok şaşırdıklarını ifade ediyor..Bende merak içindeyim..
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emraaah koş film çekiyolar :)
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izlemeyi dusunuyorum olumlu yorumlar var ama insan bilemiyor nede olsa Turk sinemasi..
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