Genç Çıraklar

Billy ve Nick, dijital dünyaya yeni adım atan eski kafalı iki satıcıdır ve işsiz kalmışlardır. Demode olmadıklarını, Google’da yapacakları stajda birbirlerinden zeki kolej çocuklarına ispatlamaları ve işe kalıcı olarak girmeleri gerekmektedir. Farklı ülkelerin teknoloji delisi kolej çocuklarına karşı yarışacaklar ve ihtiyaç duymanın en büyük buluş olduğunu kanıtlayacaklardır.