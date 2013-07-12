Genç Çıraklar
The Internship
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :119 dk.
Filmin Konusu
Billy ve Nick, dijital dünyaya yeni adım atan eski kafalı iki satıcıdır ve işsiz kalmışlardır. Demode olmadıklarını, Google’da yapacakları stajda birbirlerinden zeki kolej çocuklarına ispatlamaları ve işe kalıcı olarak girmeleri gerekmektedir. Farklı ülkelerin teknoloji delisi kolej çocuklarına karşı yarışacaklar ve ihtiyaç duymanın en büyük buluş olduğunu kanıtlayacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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lütfen kaçırmayın özellikle de benim gibi teknolojinin hızını yakalayamayanlar... ve bu ikili muhteşem, arkadaşa katılıyorum
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bu ikilinin "Wedding Crashers" yani Türkçe'ye uyarlanmış haliyle "Davetsiz Çapkınlar" vardı.. Çok komikti. İkiliyi yine bir arada görünce heyecanlanmadım dersem yalan olur. Vince Vaughn görünce bile gülesim geliyor.. Komedi sevenler için izlenebilir gibi düşünüyorum..
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Guzele benziyor