Genç Karl Marx, karısı Jenny ile birlikte sürgüne gönderilir. 1844'te Paris'te, İngiliz proletaryasının çirkin başlangıcını çalışan, bir fabrikatörün oğlu olan Friedrich Engels ile tanışır. Narin ve nazik bir yapısı olan Engels, Marx'ın yeni dünya görüşünü oluşturan yapbozun eksik parçasını doldurur. Birlikte, sansür, polis baskınları, isyanlar ve siyasi kargaşa arasında, o güne kadar ne organize olabilmiş ne de kalıcı olabilmiş işçi hareketinin doğuşuna önderlik edeceklerdir. Bu hareket, iki parlak, küstahça cesur ve zehir gibi zeki, genç adamın önderliğinde, Rönesans'tan bu yana dünyanın şahit olduğu en sağlam teorik ve politik dönüşüme evrilecektir.