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Genç Pehlivanlar
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hollanda, Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Aralık 2017
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Filmin Konusu
Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'ndaki 26 çocuk, geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için birçok zorluğa göğüs geriyor. Genç Pehlivanlar'ın kahramanı olan bu çocuklar, bir yandan da erkek
egemen bir ortamda ergenliğin bildik sıkıntılarını yaşıyorlar. Yönetmenin müdahale etmeden, yakından gözlemiyle, çocukların arkadaşlıkla rekabet arasında geçen gündelik hayatlarına tanık oluyoruz.
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