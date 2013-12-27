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Genç ve Güzel

Jeune & jolie

0 kişi izlemiş. | 43 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Genç ve Güzel
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

“4 mevsim ve 4 şarkıyla 17 yaşındaki bir kızın çağdaş portresi” olarak tanımladığı son filminde Ozon, Bunuel’in Gündüz Güzeli filmini çağrıştıran bir öyküyü ele alıyor. Isabelle ergenlikten henüz çıkmıştır ve aşk arayışını bir fahişe olarak yaşamayı tercih eder. Beden, ergenlik, aile ve cinsellik kavramlarını tartışmaya açan filmde geçen her bir mevsime bir Françoise Hardy şarkısı eşlik ediyor.

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Yorumlar

  • hiç kuşkusuz en çok tatışılacak yapıtlardan biri. sadece fragmana kalsa müthiş.

  • bazı kızlar kadar güzel

  • bu kız gerçekten ÇOK GÜZEL

  • fragman zaten her şeyi anlatıyo. nasıl bi filmle karşılaşıcanız belli

  • imdb puanına dikkat çekerim. güzel bi film olucak

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Oyuncular ve ekip

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