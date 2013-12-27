Genç ve Güzel

“4 mevsim ve 4 şarkıyla 17 yaşındaki bir kızın çağdaş portresi” olarak tanımladığı son filminde Ozon, Bunuel’in Gündüz Güzeli filmini çağrıştıran bir öyküyü ele alıyor. Isabelle ergenlikten henüz çıkmıştır ve aşk arayışını bir fahişe olarak yaşamayı tercih eder. Beden, ergenlik, aile ve cinsellik kavramlarını tartışmaya açan filmde geçen her bir mevsime bir Françoise Hardy şarkısı eşlik ediyor.