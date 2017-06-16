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Gençlik Başımda Duman
Hjartasteinn (Heartstone)
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Danimarka, İzlanda
- Gösterim Tarihi :16 Haziran 2017
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- Süre :129 dk.
Filmin Konusu
Thor ve Christian, İzlanda'da gözlerden ırak bir balıkçı kasabasında yaşamaktadırlar. Thor, bir kızın kalbini kazanmaya çalışırken, Christian, en yakın arkadaşına karşı yeni duygular beslemeye başladığını keşfeder. Bu karmaşık yazı takip eden, İzlanda'nın zorlu kış şartlarında doğanın hükümleri yeniden geçerli hale gelir ve ikili için oyun alanlarını terk edip, yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir.
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