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Gençlik Başımda Duman

Hjartasteinn (Heartstone)

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Fragmanlar


Gençlik Başımda Duman
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Thor ve Christian, İzlanda'da gözlerden ırak bir balıkçı kasabasında yaşamaktadırlar. Thor, bir kızın kalbini kazanmaya çalışırken, Christian, en yakın arkadaşına karşı yeni duygular beslemeye başladığını keşfeder. Bu karmaşık yazı takip eden, İzlanda'nın zorlu kış şartlarında doğanın hükümleri yeniden geçerli hale gelir ve ikili için oyun alanlarını terk edip, yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir.

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