Fred (Michael Caine) ve Mick (Harvey Keitel) İsviçre Alpleri’nde muhteşem bir otelde uzunca bir tatile çıkar. Fred, emekliye ayrılmış dünyaca ünlü bir besteci ve orkestra şefidir. Mick ise vasiyetim dediği son filminin senaryosu için bir grup gençle yoğun bir yazım sürecindedir.