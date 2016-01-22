Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Gençlik - Youth
Paylaş

Gençlik

Youth

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gençlik
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 3.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fred (Michael Caine) ve Mick (Harvey Keitel) İsviçre Alpleri’nde muhteşem bir otelde uzunca bir tatile çıkar. Fred, emekliye ayrılmış dünyaca ünlü bir besteci ve orkestra şefidir. Mick ise vasiyetim dediği son filminin senaryosu için bir grup gençle yoğun bir yazım sürecindedir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Az ama Çok etkileyici diyaloglar var. Ben çok beğendim. Biraz sıradışı bir film.

  • aaaaaa

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Gençlik filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Gençlik filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir