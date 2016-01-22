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Gençlik
Youth
0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 3.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya
- Gösterim Tarihi :22 Ocak 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Fred (Michael Caine) ve Mick (Harvey Keitel) İsviçre Alpleri’nde muhteşem bir otelde uzunca bir tatile çıkar. Fred, emekliye ayrılmış dünyaca ünlü bir besteci ve orkestra şefidir. Mick ise vasiyetim dediği son filminin senaryosu için bir grup gençle yoğun bir yazım sürecindedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Az ama Çok etkileyici diyaloglar var. Ben çok beğendim. Biraz sıradışı bir film.
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aaaaaa
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