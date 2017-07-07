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Genco

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Fragmanlar


Genco
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ali Kemal daha beş yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler verir. Ama verilen bu güçler sınırlıdır. Kendisine verilen bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır. Ali Kemal arkadaşıyla birlikte vejeteryan bir kafe işletir. İşleri gittikçe kötüye gider. Ali Kemal'in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürür. Bu durum Ali Kemal'i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz. Daha önce kendisine yardım ettiği Salih bir gün kapısını çalar. Kız kardeşine yardım etmesini ister. Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih'e yardımcı olamaz. Salih bu durumun üstüne gider ve Ali Kemal'le birlikte Ali kemal'in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.

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