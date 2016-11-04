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Geniş Aile 2: Her Türlü

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Fragmanlar


Geniş Aile 2: Her Türlü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Ömer Uğur'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, serinin tanıdık yüzleri Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimlerin yeniden başrolünde yer aldığı Geniş Aile 2: Her Türlü, karakterlerini yeni bir maceraya sürüklüyor.

Galeri

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Yorumlar

  • film güzel ama özge ulusoy. pek oynamiyor

  • basit filmler zaman kaybı mani zarari

  • Boş boş yorum yapmışın be kardeşim ibrahimmisin nesin filmi izlediysen fikir verirsin burdan bizde takip ederiz yok başyapıtmışmış mizahiymiş bizde korku filmi diye bakmıyoruz zaten

  • Dizisini de takip ettiğim. Ve film olarak da görmek istediğim bir mizahi başyapıt örneğiydi. Ki film olarak da geldi. Ve şuan ikincisi vizyonda :)

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Oyuncular ve ekip

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