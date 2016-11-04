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Geniş Aile 2: Her Türlü
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ömer Uğur'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, serinin tanıdık yüzleri Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimlerin yeniden başrolünde yer aldığı Geniş Aile 2: Her Türlü, karakterlerini yeni bir maceraya sürüklüyor.
Galeri
Yorumlar
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film güzel ama özge ulusoy. pek oynamiyor
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basit filmler zaman kaybı mani zarari
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Boş boş yorum yapmışın be kardeşim ibrahimmisin nesin filmi izlediysen fikir verirsin burdan bizde takip ederiz yok başyapıtmışmış mizahiymiş bizde korku filmi diye bakmıyoruz zaten
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Dizisini de takip ettiğim. Ve film olarak da görmek istediğim bir mizahi başyapıt örneğiydi. Ki film olarak da geldi. Ve şuan ikincisi vizyonda :)
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