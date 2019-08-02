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Geniş Aile Komşu Kızı
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Filmin Konusu
Geniş Aile dizisinden beyaz perdeye uyarlanan serinin üçüncü filmi Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.
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