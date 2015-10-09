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Sinema>Film Arşiv >  Geniş Aile: Yapıştır - Geniş Aile
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Geniş Aile: Yapıştır

Geniş Aile

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Geniş Aile: Yapıştır
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Cevahir’in babaannesi Hafize’nin hastalanması üzerine, tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların ve belaların içinde bulurlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Esprilerden çok tiplemeler güldürüyor.Dizinin bir bölümü olabilir ama sinema filmi standardı maalesef.10

  • bedava verseler gidip izlemezdim cook sacma yani akli sira komedi yapmaya calismişlar ama frogram izledigimde farkettim ki izlenilmez bir flim boş vakit .

  • Gidilmeye değmez fırat tanış olmasa at çöpe gitsin

  • Diziye yakışmayan bir film... Türkiyede artık yap geç filmler yapılıyor. Maksat 3-5 fazla para alılım.Bel altı küfür savuralım .nasıl olsa türk halkı yiyor demek bu.. Haksız mı? Tartışılır,. Fırat tanış ise tamamen karizmayı çizmiş, vasattı

  • Bu ülke iyice şizofren etti bizi sanırım,bu kadar olumsuz yorum varken beğenen arkadaşların yönetmen veya oyuncuların arkadaşları olduğunu düşünmeye başladım... Çünkü bu kadar da *** olabileceklerini düşünmek istemiyorum

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Oyuncular ve ekip

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