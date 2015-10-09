Geniş Aile: Yapıştır
Geniş Aile
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Cevahir’in babaannesi Hafize’nin hastalanması üzerine, tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların ve belaların içinde bulurlar.
Galeri
Yorumlar
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Esprilerden çok tiplemeler güldürüyor.Dizinin bir bölümü olabilir ama sinema filmi standardı maalesef.10
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bedava verseler gidip izlemezdim cook sacma yani akli sira komedi yapmaya calismişlar ama frogram izledigimde farkettim ki izlenilmez bir flim boş vakit .
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Gidilmeye değmez fırat tanış olmasa at çöpe gitsin
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Diziye yakışmayan bir film... Türkiyede artık yap geç filmler yapılıyor. Maksat 3-5 fazla para alılım.Bel altı küfür savuralım .nasıl olsa türk halkı yiyor demek bu.. Haksız mı? Tartışılır,. Fırat tanış ise tamamen karizmayı çizmiş, vasattı
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Bu ülke iyice şizofren etti bizi sanırım,bu kadar olumsuz yorum varken beğenen arkadaşların yönetmen veya oyuncuların arkadaşları olduğunu düşünmeye başladım... Çünkü bu kadar da *** olabileceklerini düşünmek istemiyorum