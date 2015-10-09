Geniş Aile: Yapıştır

Cevahir’in babaannesi Hafize’nin hastalanması üzerine, tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal olayın kokusunu alır ve haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların ve belaların içinde bulurlar.