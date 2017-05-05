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Gerçeğin İki Yüzü
The Last Face
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
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- Süre :132 dk.
Filmin Konusu
Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika'nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur. Aşk ikisi için de başlamış olsa da aşkı ile son derece tehlikeli olan ve ciddi mesai isteyen işini dengede tutmak bir hayli güç olacaktır.
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