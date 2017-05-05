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Sinema>Film Arşiv >  Gerçeğin İki Yüzü - The Last Face
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Gerçeğin İki Yüzü

The Last Face

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Fragmanlar


Gerçeğin İki Yüzü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika'nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur. Aşk ikisi için de başlamış olsa da aşkı ile son derece tehlikeli olan ve ciddi mesai isteyen işini dengede tutmak bir hayli güç olacaktır.

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