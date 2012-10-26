Gergedan Mevsimi
Rhino Season
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İran
- Gösterim Tarihi :26 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :UIP
Filmin Konusu
İran'da şahın devrilmesiyle başlayan İslami rejim devriminin hemen öncesinde geçen hikaye bu politik değişimler ekseninde sancılı bir aşk öyküsünü beyazperdeye taşıyor.
Galeri
Yorumlar
-
çok gereksiz ve saçma bir film, zaman kaybıııııııı sıkıcıııı, bitse de gitsek demek isterseniz gidin........
-
Orta hali bi film
-
Filmde anlatılanların, ne kadar gerekli olduğunu anlamak zor olsa da ortaya çıkan iyi bir çalışma, filmi izlenir hale getiriyor.
-
Monica Belluci bu rolü neden kabul etmiş anlamadım sanırım farklı bir tecrübe yaşamak istedi ben çok gereksiz buldum filmde.
-
Yılmaz Erdoğan'a sözüm yok yanlız diğer Türk oyuncular için pek olumlu yorumlar yapmam mümkün değil. Ben çok zayıf buldum yan rolleri genel anlamda filmi de pek beğenmedim.