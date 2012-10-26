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Gergedan Mevsimi

Rhino Season

12 kişi izlemiş. | 30 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gergedan Mevsimi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (16 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İran'da şahın devrilmesiyle başlayan İslami rejim devriminin hemen öncesinde geçen hikaye bu politik değişimler ekseninde sancılı bir aşk öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • çok gereksiz ve saçma bir film, zaman kaybıııııııı sıkıcıııı, bitse de gitsek demek isterseniz gidin........

  • Orta hali bi film

  • Filmde anlatılanların, ne kadar gerekli olduğunu anlamak zor olsa da ortaya çıkan iyi bir çalışma, filmi izlenir hale getiriyor.

  • Monica Belluci bu rolü neden kabul etmiş anlamadım sanırım farklı bir tecrübe yaşamak istedi ben çok gereksiz buldum filmde.

  • Yılmaz Erdoğan'a sözüm yok yanlız diğer Türk oyuncular için pek olumlu yorumlar yapmam mümkün değil. Ben çok zayıf buldum yan rolleri genel anlamda filmi de pek beğenmedim.

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Oyuncular ve ekip

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