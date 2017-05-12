Geri Döndü

Melis 24 yaşında, üniversite mezunu, ailesine bağlı, dünya tatlısı bir genç kızdır. Üniversite arkadaşı Tülay, Melis'i eski sınıf arkadaşlarının katıldığı bir partiye götürür. Partiyi yapan kişi Melis'in tartışmalı ayrıldığı eski sevgilisi Uğur'dur. Evde Uğur ve Tülay'ın sevgilisi Burak'tan başka kimse yoktur.

Melis'e karşı romantik bir şekilde yaklaşan Uğur ilerleyen dakikalarda alkol ve kokain sınırlarını aştıktan sonra Melis'i taciz etmeye başlar. Melis için gerilim dakikaları başlamıştır, evi terk etmek ister ama Uğur ve diğerleri bir türlü buna müsaade etmezler. Melis'e şiddetin dozunu arttıran Uğur istemeyerek de olsa Melis'i öldürür.

Olayın üzerinden bir ay geçmiştir. Çaresizlik içerisinde kendini kaybeden Melis'in annesi Türkan hocaya gider.

Melis intikamını almak için çürümüş bedeni ve ürkütücü gazabıyla geri döner. Artık yeryüzünde onu durduracak hiç bir silah bulunmamaktadır.