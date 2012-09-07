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Geriye Kalan
Geriye kalan
1 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Sevda ve Cezmi 8 yıllık evli bir çifttir. Düzenli hayatları, Sevda’nın kocasının ihanetini keşfetmesiyle kesintiye uğrar.
Cezmi kendisiyle aynı hastanede çalışan Zuhal’le beraber olmaya başlamıştır. Sevda, Cezmi’ye hiç belli etmeden “öteki kadın”ın peşine takılır. Evliliğini, bu tehditten korumaya kararlıdır. Sessiz bir hayalet gibi Zuhal’in yaşamına sızar.