Geriye kalan

Sevda ve Cezmi 8 yıllık evli bir çifttir. Düzenli hayatları, Sevda’nın kocasının ihanetini keşfetmesiyle kesintiye uğrar.

Cezmi kendisiyle aynı hastanede çalışan Zuhal’le beraber olmaya başlamıştır. Sevda, Cezmi’ye hiç belli etmeden “öteki kadın”ın peşine takılır. Evliliğini, bu tehditten korumaya kararlıdır. Sessiz bir hayalet gibi Zuhal’in yaşamına sızar.