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Geriye Kalan

Geriye kalan

1 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Geriye Kalan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sevda ve Cezmi 8 yıllık evli bir çifttir. Düzenli hayatları, Sevda’nın kocasının ihanetini keşfetmesiyle kesintiye uğrar.

Cezmi kendisiyle aynı hastanede çalışan Zuhal’le beraber olmaya başlamıştır. Sevda, Cezmi’ye hiç belli etmeden “öteki kadın”ın peşine takılır. Evliliğini, bu tehditten korumaya kararlıdır. Sessiz bir hayalet gibi Zuhal’in yaşamına sızar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • güzel kadro ve güzel film izlenir

  • izlenişr

  • güzel hikayesi varmış

  • yaz aylarına kurban digecek

  • kadro güzel

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Oyuncular ve ekip

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