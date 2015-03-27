Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Geronimo
Paylaş

Geronimo

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Geronimo
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fransa’nın güneyi. Genç bir sosyal eğitimci olan Geronimo, St. Pierre mahallesinin gençleri arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalışmaktadır. Türk kökenli genç bir kız olan Nil Terzi’nin görücü usulü evliliğinden kaçıp, çingene sevgilisi Lucky Molina’nın kollarına koştuğunda mahallenin havası değişir. Onların kaçışıyla iki grup arasındaki düşmanlık da alevlenir. Geronimo olup bitenlere kayıtsız kalamaz ve tarafları yatıştırmak için kolları sıvar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Geronimo filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Geronimo filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir