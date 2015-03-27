Fransa’nın güneyi. Genç bir sosyal eğitimci olan Geronimo, St. Pierre mahallesinin gençleri arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalışmaktadır. Türk kökenli genç bir kız olan Nil Terzi’nin görücü usulü evliliğinden kaçıp, çingene sevgilisi Lucky Molina’nın kollarına koştuğunda mahallenin havası değişir. Onların kaçışıyla iki grup arasındaki düşmanlık da alevlenir. Geronimo olup bitenlere kayıtsız kalamaz ve tarafları yatıştırmak için kolları sıvar.