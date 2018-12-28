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Getaway

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Fragmanlar


Getaway
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eski araba yarışçısı Brent Magna özel bir Shelby Cobra Mustang ve sahibiyle birlikte, kaçırılan karısının hayatını kurtarmak için gizemli bir düşman tarafından içine girdiği macerada zamana karşı yarışır.

Galeri

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