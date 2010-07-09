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Ghazieh-e Shekl-e Aval, Ghazieh-e Shekl-e Dou Wom
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- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : İran
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :53 dk.
- Dağıtıcı :The Institute for the Intellectual Development of
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