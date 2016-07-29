Ghostbusters: Hayalet Avcıları
Ghostbusters
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Temmuz 2016
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- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Ghostbusters: Hayalet Avcıları, eğlenceli, yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor. Sevilen ilk filmlerden 30 yıl sonra yönetmen Paul Feig, bugünün en komik aktörleri arasında anılan; Melissa McCarhy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, ve Chris Hemsworth'ün katılımıyla bu doğaüstü komediye renk kattı.Film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters/Hayalet Avcıları" filminden uyarlandı.
Galeri
Yorumlar
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Filimi geçen gün izleme fırsatı buldum ve son dakikalarda acaba başka bir filim mi tercih etseydik düşüncesine kapıldım. Belki yaşımın fazla olması ve 30 yıl önceki versiyonla kıyasladığım için olabilir, bana hiç eğlenceli gelmedi sanki filimde ruh yoktu sadece para kazanmak için bir efsanenin ismi kullanılmış. Filim içindeki gereksiz ve altını çizerek yaptiklari göndermeler bu söylediklerimi kanıtlar gibi. (
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4d izleyince sıkılmiyor insan. surukleyici ama basarılı degil. bence max 6 puan.
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Bekledigim kadar hos degildi McCarty cok guldurmedi, efektler hostu,3D izleyin, nerede eski hayalet avcilari demeden duramayacagim, orta sekerli on uzerinden 5.5 degerinde bir film. Not chris hemsworth oynuyor ama hic yakismamis bu role hayal kirikligi resmen
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çok müthiş film olmuş, inanılmaz derecede eğlendim, zaten Amerika da da baya beğenilmiş , ortalığı ayağa kaldırmış , kadro da çok iyi olduğu için çok keyifli olmuş