Ghostbusters: Hayalet Avcıları, eğlenceli, yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor. Sevilen ilk filmlerden 30 yıl sonra yönetmen Paul Feig, bugünün en komik aktörleri arasında anılan; Melissa McCarhy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, ve Chris Hemsworth'ün katılımıyla bu doğaüstü komediye renk kattı.Film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters/Hayalet Avcıları" filminden uyarlandı.