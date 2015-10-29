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Git Başımdan

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Git Başımdan
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

‘Git Başımdan’ filminde bir araya gelen Şahin Irmak ve Bülent Emrah Parlak’a, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli ve Erşan Utku Ölmez gibi isimler eşlik ediyor. İstanbul, Eskişehir ve Muğla’da çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosunu yönetmenliğini de yapan Şahin Altuğ kaleme aldı. Film, iç sesini susturamayan bir adamın hikayesi.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Sakın izlemeyin, zaman ve para kaybı,,,yarısında çıktım ilk kez bi filmden...

  • Bu bkm mutfakçıların olduğu bir filme gitmek büyük risk

  • Setlerde çalışan birisi olarak ilk defa emeğe saygı duymuyorum.filmin yarısında çıktım seneryo sıfır hiç mi izlememişler yaparken espri yok kısacası 10 üzerinden 1 !!!!

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Oyuncular ve ekip

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