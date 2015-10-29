‘Git Başımdan’ filminde bir araya gelen Şahin Irmak ve Bülent Emrah Parlak’a, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli ve Erşan Utku Ölmez gibi isimler eşlik ediyor. İstanbul, Eskişehir ve Muğla’da çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosunu yönetmenliğini de yapan Şahin Altuğ kaleme aldı. Film, iç sesini susturamayan bir adamın hikayesi.