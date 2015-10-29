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Git Başımdan
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
‘Git Başımdan’ filminde bir araya gelen Şahin Irmak ve Bülent Emrah Parlak’a, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli ve Erşan Utku Ölmez gibi isimler eşlik ediyor. İstanbul, Eskişehir ve Muğla’da çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosunu yönetmenliğini de yapan Şahin Altuğ kaleme aldı. Film, iç sesini susturamayan bir adamın hikayesi.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Sakın izlemeyin, zaman ve para kaybı,,,yarısında çıktım ilk kez bi filmden...
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Bu bkm mutfakçıların olduğu bir filme gitmek büyük risk
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Setlerde çalışan birisi olarak ilk defa emeğe saygı duymuyorum.filmin yarısında çıktım seneryo sıfır hiç mi izlememişler yaparken espri yok kısacası 10 üzerinden 1 !!!!
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