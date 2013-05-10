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Gitme Baba

2 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gitme Baba
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapmış olan Mustafa Lütfi Suyolcu 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde başına üç kurşun sıkılarak öldürüldü. Gitme Baba, bu olayın siyasi ya da kriminal boyutuyla ilgilenmiyor daha çok Mustafa Lütfi Suyolcu’nun yaşam duruşunu ve kızı Çiğdem Suyolcu ile arasındaki özel ilişkiyi anlatıyor.

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Yorumlar

  • bir baba ve kız hikayesi. yönetmen bu kadar hassas bi konuyu gayet güzel işlemiş. olayı dramatize etmeden gerçekçi bi dille anlatmış. tavsiye ediyorum

  • konusu gerçek hayat hikayesi. ama film daha çok duygusal açıdan işlenmiş.

  • şenay gürlerin neden bu kadar az filmi var? beyazperdeye çok yakışan bir oyuncu

  • bu tarz filmleri daha çok görmek istiyorum

  • mustafa uğurlu çok iyi bi oyuncu

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Oyuncular ve ekip

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