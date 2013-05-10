Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapmış olan Mustafa Lütfi Suyolcu 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde başına üç kurşun sıkılarak öldürüldü. Gitme Baba, bu olayın siyasi ya da kriminal boyutuyla ilgilenmiyor daha çok Mustafa Lütfi Suyolcu’nun yaşam duruşunu ve kızı Çiğdem Suyolcu ile arasındaki özel ilişkiyi anlatıyor.