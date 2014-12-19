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Gittiler: Sair ve Meçhul
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Filmin Konusu
Film, yukarı Mezopotamya’nın kadim halklarından Süryanilerin yaşadığı Aynvert (Gülgöze) köyünün muhtarı ve çocukları üzerinden, gitmek ve dönmek sancılarını işliyor. Bölgede şiddet hüküm sürdüğü zamanlar, köyün neredeyse tamamı topraklarını, hatta ülkelerini terk eder. Muhtar, yaşadığı baskılara rağmen bırakıp gitmez köyünü. Oğullarından Joseph kararlıdır ve gider. Yuhan ise babasını bırakamaz. Joseph gittiği, Yuhan da kaldığı günden itibaren aldıkları kararı sorgularlar. Bu sorgulama çoğu zaman evlerinin tavanına nakşettikleri ve “sılsel” denen gökyüzü tasvirini izlerken yapılır. Kanat çırpışlarıyla o gökyüzünden özgürlüklerine uçmak isterler ama her seferinde duvara çarparlar.
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