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Gizemli Gerçek

Secret in Their Eyes

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Fragmanlar


Gizemli Gerçek
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Her olayı titizlikle çözen ekibin içinden yer alan dedektif Jess´in kızı hunharca öldürülür ve katili yakalanamaz. Bunu hazmedemeyen ekipten Ray, vaktini yıllarca dolaşıp katili aramakla geçirir. Ancak aradan 13 yıl geçtikten sonra, katilin izini bulur ve bunu ekibiyle paylaşır. Fakat, intikam arzusu hiçbirinin düşünmediği bir şekilde planlarına dahil olmuştur.


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Yorumlar

  • Çok güzel lütfen düğün dernek gibi saçma filmlerden vazgeçin böyle filmler çekin

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Oyuncular ve ekip

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