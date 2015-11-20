Gizemli Gerçek

Her olayı titizlikle çözen ekibin içinden yer alan dedektif Jess´in kızı hunharca öldürülür ve katili yakalanamaz. Bunu hazmedemeyen ekipten Ray, vaktini yıllarca dolaşıp katili aramakla geçirir. Ancak aradan 13 yıl geçtikten sonra, katilin izini bulur ve bunu ekibiyle paylaşır. Fakat, intikam arzusu hiçbirinin düşünmediği bir şekilde planlarına dahil olmuştur.