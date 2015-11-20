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Gizemli Gerçek
Secret in Their Eyes
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Kasım 2015
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Her olayı titizlikle çözen ekibin içinden yer alan dedektif Jess´in kızı hunharca öldürülür ve katili yakalanamaz. Bunu hazmedemeyen ekipten Ray, vaktini yıllarca dolaşıp katili aramakla geçirir. Ancak aradan 13 yıl geçtikten sonra, katilin izini bulur ve bunu ekibiyle paylaşır. Fakat, intikam arzusu hiçbirinin düşünmediği bir şekilde planlarına dahil olmuştur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Çok güzel lütfen düğün dernek gibi saçma filmlerden vazgeçin böyle filmler çekin
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