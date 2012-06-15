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Gizemli Kadın

La femme du Vème

4 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gizemli Kadın
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Amerikalı yazar Tom Ricks hakkında çıkan bir skandaldan uzaklaşmak ve hayatını yeniden yoluna koymak için Paris'e gelir. Planı ikinci romanına yazmaya koyulmak ve aynı zamanda çok sevdiği kızına daha yakın olmaktır. Yeni tanıştığı Arap asıllı bir Fransız Tom'a "güvenlik" ile ilgili bir iş teklifinde bulunur. Aynı günlerde Margit adında gizemli bir kadınla da tanışır ve bir an aralarında karşı koyamadıkları tutkulu bir çekim başlar. İlişkileri devam ettikçe Tom'un başına bir dizi hiç beklenmedik olay gelecektir...

Galeri

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Yorumlar

  • bilmiom hoşlandımmı yoksa beğenmedimmi anlamadım bir türlü :D

  • festivalde izledim,çok muhteşem değil ama izlenebilir bir filmdi. yalnız bu afiş bu filme ait değil,bilginize

  • Merakla beklediğim bir filmdi teşekkürler ^^

  • Başarılı bir kasaba şerifinin Kuzeydoğu sahilinde 10 yıldır başıboş gezen suç şebekesinin son elemanını yakalyıp sivilleştirmek isterken kendi ailesinin hayatını büyük bir tehlikeye sokmasının hikayesi

  • Benceyse ismiyle ve konusuyla Femme fatale- Öldüren Kadına benziyor.

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Oyuncular ve ekip

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