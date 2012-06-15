Gizemli Kadın

Amerikalı yazar Tom Ricks hakkında çıkan bir skandaldan uzaklaşmak ve hayatını yeniden yoluna koymak için Paris'e gelir. Planı ikinci romanına yazmaya koyulmak ve aynı zamanda çok sevdiği kızına daha yakın olmaktır. Yeni tanıştığı Arap asıllı bir Fransız Tom'a "güvenlik" ile ilgili bir iş teklifinde bulunur. Aynı günlerde Margit adında gizemli bir kadınla da tanışır ve bir an aralarında karşı koyamadıkları tutkulu bir çekim başlar. İlişkileri devam ettikçe Tom'un başına bir dizi hiç beklenmedik olay gelecektir...