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Gizli Bir Yaşam

A Hidden Life

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Gizli Bir Yaşam
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

August Diehl’in canlandırdığı, Naziler için savaşmak istemeyen Avusturyalı Franz Jägerstätter'ın hayatını konu alıyor.

Galeri

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