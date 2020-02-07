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Gizli Bir Yaşam
A Hidden Life
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :7 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
August Diehl’in canlandırdığı, Naziler için savaşmak istemeyen Avusturyalı Franz Jägerstätter'ın hayatını konu alıyor.
Galeri
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