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Gizli Dosya

Truth

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Fragmanlar


Gizli Dosya
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gizli Dosya, ünlü CBS haber spikeri Dan Rather (Robert Redford) ve yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett)’in Amerikan başkanı George W. Bush hakkında yaptıkları haber sonrasında yaşadıkları etkileyici hikayeyi konu alıyor.


Filmin Eleştrisi




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