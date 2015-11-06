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Gizli Dosya
Truth
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Avustralya
- Gösterim Tarihi :6 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :121 dk.
Filmin Konusu
Gizli Dosya, ünlü CBS haber spikeri Dan Rather (Robert Redford) ve yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett)’in Amerikan başkanı George W. Bush hakkında yaptıkları haber sonrasında yaşadıkları etkileyici hikayeyi konu alıyor.
Filmin Eleştrisi
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