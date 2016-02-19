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Gizli Dünya

Room

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gizli Dünya
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 8.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünya çapında çok satan kitaptan uyarlanan film, 5 yaşındaki çocuğu ile küçük bir odaya hapsedilen annenin dramını ve kaçış hikâyelerini konu alıyor. Kaçış için plan yapan anne ve çocuğu, dış dünyanın kuralları da zorlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Cok etkili ve guzel bir film. Kucuk oyuncunun halleri cok basarili

  • guzel bir film fakat konusunu kisa oz gecistirmeli olarak yapilmis bir film

  • Göndermelerle dolu on numara film olmuş. Çok gerildik çok üzüldük.

  • Filmin içinde size de bir yer bırakılmış. Birçok sahnede kendinizi filmin içinde hissediyorsunuz. Film bitince hemen etkisinden kurtulmak mümkün olmuyor

  • Başlangıcı sıkacak gibi gözüksede gittikce güzelleşen bir film. Ben çok sevdim. Bu arada serdar nerelere kayboldu.

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Oyuncular ve ekip

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