Gizli Dünya
Room
- IMDB Puanı : 8.2 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İrlanda
- Gösterim Tarihi :19 Şubat 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Dünya çapında çok satan kitaptan uyarlanan film, 5 yaşındaki çocuğu ile küçük bir odaya hapsedilen annenin dramını ve kaçış hikâyelerini konu alıyor. Kaçış için plan yapan anne ve çocuğu, dış dünyanın kuralları da zorlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Cok etkili ve guzel bir film. Kucuk oyuncunun halleri cok basarili
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guzel bir film fakat konusunu kisa oz gecistirmeli olarak yapilmis bir film
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Göndermelerle dolu on numara film olmuş. Çok gerildik çok üzüldük.
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Filmin içinde size de bir yer bırakılmış. Birçok sahnede kendinizi filmin içinde hissediyorsunuz. Film bitince hemen etkisinden kurtulmak mümkün olmuyor
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Başlangıcı sıkacak gibi gözüksede gittikce güzelleşen bir film. Ben çok sevdim. Bu arada serdar nerelere kayboldu.