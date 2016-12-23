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Gizli Güzellik

Collateral Beauty

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Fragmanlar


Gizli Güzellik
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

New York'ta başarılı bir reklamcı, kişisel bir trajedi yaşar ve bu onun tüm hayatını etkiler. İş arkadaşları ise onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için benzersiz bir yola başvurur.

Galeri

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Yorumlar

  • Grrçekten harika bir filmdi . Zaten kadro harika. Will smith oyunculuğunu deneyimini döktürmüş , şu an herne yapıyorsanız bırakın ve filmi izlemeye gidin. 8 puan veriyorum

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Oyuncular ve ekip

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