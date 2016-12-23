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Gizli Güzellik
Collateral Beauty
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
New York'ta başarılı bir reklamcı, kişisel bir trajedi yaşar ve bu onun tüm hayatını etkiler. İş arkadaşları ise onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için benzersiz bir yola başvurur.
Galeri
Yorumlar
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Grrçekten harika bir filmdi . Zaten kadro harika. Will smith oyunculuğunu deneyimini döktürmüş , şu an herne yapıyorsanız bırakın ve filmi izlemeye gidin. 8 puan veriyorum
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