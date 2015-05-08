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Gizli Kusur
Inherent Vice
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram, Gizem, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :148 dk.
Filmin Konusu
60’lı yılların sonudur ve o yılların paranoyası gündelik hayata hakimdir. Sörfçüler, dümenciler, keşler, rockçılar, cinayet manyağı bir tefeci, L. A. emniyeti dedektifleri, gizli görevde bir tenor saksofoncu. Envai çeşit karakter filmde yer alıyor. Tüm bunlar Kaliforniya’nın karanlık, kısmen halüsinojen atmosferinin bir parçası ve hepsi de gerçek hayatın çok ötesindeki Pynchon tarzı karakterlerin birer yansıması.
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