Gizli Kusur

60’lı yılların sonudur ve o yılların paranoyası gündelik hayata hakimdir. Sörfçüler, dümenciler, keşler, rockçılar, cinayet manyağı bir tefeci, L. A. emniyeti dedektifleri, gizli görevde bir tenor saksofoncu. Envai çeşit karakter filmde yer alıyor. Tüm bunlar Kaliforniya’nın karanlık, kısmen halüsinojen atmosferinin bir parçası ve hepsi de gerçek hayatın çok ötesindeki Pynchon tarzı karakterlerin birer yansıması.