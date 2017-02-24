Gizli Sayılar

Genç hırslı bir idareci İsviçre Alplerindeki huzurlu ancak gizemli iyileştirme merkezinden, çalıştığı şirketinin CEO'sunu geri getirmesi için görevlendirilir. Spa merkezindeki mucizevi tedavinin göründüğü gibi olmadığından şüphelenir. Dehşet verici gizemlerini açığa çıkardıkça akıl sağlının sınırları zorlanır. Daha sonra kendisi de tüm ziyaretçilerin muzdarip ve orada kalmalarına sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenir. HALKA filminin yaratıcı yönetmeni Gore Verbinski, yeni psikolojik gerilimi ile beyazperdelere geliyor.