Gizli Yüzler

Zeynep, yakın arkadaşı Deniz’le yeni bir eve taşınır. Zeynep, taşındıkları bu evde huzurlu bir uyku düzeni sağlayamaz. Gördüğü kabuslar ve evde meydana gelen mistik ve rahatsız edici birtakım olaylar kafasını karıştırmaya devam eder. Düzenli bir şekilde gördüğü terapistine bu durumlardan bahseder ve yeni ilâçlarla uykusunu düzenlemeye, karmaşık hale gelen hayatını değiştirmeye çalışır.