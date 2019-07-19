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Gloria Bell

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Gloria Bell
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Filmin Konusu

Kocasından boşanmış, dul bir kadın olan Gloria Bell 50'li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası içerinden beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Bir yandan kendi yetişkin çocukları, bir yandanArnold’un üzerinde hala çok güçlü bir baskıları olan eski eşi ve yetişkin kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözememektir.Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü kendi belirlemek zorundadır...

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