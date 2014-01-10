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Gloria

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Fragmanlar


Gloria
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yaşının icap ettiğine karşı gelip hayattan elini eteğini çekmeyi kabul etmeyen 58 yaşındaki Gloria, bekarların arasına karışmaya karar verir. Gece kulüplerinde aşk ve macera peşinde umut, hayal kırıklığı ve boşluk hissiyle karşı karşıya kalır. Bir deniz subayıyla tanışıp yakınlaştığında kendi sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. Acaba bu ilişki aşk yolundaki son durağı mıdır?

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Yorumlar

  • bu film eleştirmenlerden çok olumlu yorumlar aldı. ben izlemedim henüz ama mutlaka izlemek istiyorum.

  • Çok iyi olduğu söyleniyo

  • yaşına rağmen hayattan kopmayan bir kadının hikayesi

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Oyuncular ve ekip

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