Go Fish, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan mercan resifi kurtarmaya çalışan bir papağan balığının hikayesini konu ediyor. Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayatını kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.