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Godard ve Ben
Le Redoutable
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :15 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yer Paris, sene 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.
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