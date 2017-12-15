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Godard ve Ben

Le Redoutable

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Fragmanlar


Godard ve Ben
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yer Paris, sene 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.

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