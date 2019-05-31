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Godzilla: King of the Monsters

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Godzilla: King of the Monsters
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Filmin Konusu

Godzilla II: Canavarlar Kralı, Godzilla'nın Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu esnada insanlığın var oluşunun dengesini bozmasını konu ediyor. Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı Kral Ghidorah ile çatışan tehlikeli Godzilla da bu devasa boyutlardaki güçlü canavarların arasında yer alır. Bu efsane oldukları sanılan antik süper türler tekrar yükselip de karşı karşıya geldiğinde hepsi üstünlük için mücadeleye girişir. Bu tehlikeli mücadele sırasında insanlığın var oluşunun dengesi de pamuk ipliğine bağlı bir hale gelir. Bu savaşta kimin kazanacağı, insanlığın kaderini olduğu kadar gezegenin baskın türünün kim olacağını da kanıtlayacak hale gelir.
2014 yapımı Godzilla'nın devam filmi niteliğinde olan “Godzilla: King of Monsters”in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor.

Galeri

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