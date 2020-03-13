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Godzilla vs. Kong

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Godzilla vs. Kong
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Devasa King Kong yenilmez Godzilla ile karşılaşınca, tüm dünya nefesini tutup bu iki canavarın savaşını izler.

Galeri

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