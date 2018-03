Japon Toho Co. Ltd. şirketinin ikonik yaratımının destansı filmi yeniden çevrildi ve gösterime sunuldu. 1954 yılında, Japonya’daki Toho Co. Ltd. şirketi, 2. Dünya Savaşı’nın yıkımından çıktığında toparlanmaya çalışan bir ülkede, Ishiro Honda’nın çığır açan canavar filmi Godzilla’yı gösterime sundu. Japonya’da dev bir başarıya imza atan film, 60 yıl sonra, atom çağının korku ve dehşetini huşu uyandıran bir doğa gücüne, Godzilla’ya katarak ses getirmeye devam ediyor.