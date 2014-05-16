Godzilla
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Japon Toho Co. Ltd. şirketinin ikonik yaratımının destansı filmi yeniden çevrildi ve gösterime sunuldu. 1954 yılında, Japonya’daki Toho Co. Ltd. şirketi, 2. Dünya Savaşı’nın yıkımından çıktığında toparlanmaya çalışan bir ülkede, Ishiro Honda’nın çığır açan canavar filmi Godzilla’yı gösterime sundu. Japonya’da dev bir başarıya imza atan film, 60 yıl sonra, atom çağının korku ve dehşetini huşu uyandıran bir doğa gücüne, Godzilla’ya katarak ses getirmeye devam ediyor.
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Yorumlar
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Bryan cranston icin gittim adam konuk oyuncu, bizim walter white amca yani. Ayrica film cok kotu, yarisinda salonu terkettim.
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Film harika özellikle sinemada izlenmesini tavsiye ederim.Baştan sona hiç sıkılmıyorsunuz . Filme berbat diyenler nereleriyle izledi anlamıs değilim.
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Valla imax te izledim daha etkili olur diye. Siradan cokta gerekli olmayan bi film di.
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Tam bir hayal kırıklığı Sinemada izlemeye değmez
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berbat bir film sakın fragmana aldanmayın kesinlikle hayal kırıklığından başka yaşayacağınız tek şey pişmanlık