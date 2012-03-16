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Gökten Bir Uydu Düştü
Le Skylab
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :16 Mart 2012
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :113 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
1979 yılının yazında, Fransa'nın Bretanya bölgesindeki bir evde, büyük bir ailenin fertleri doğum günü kutlamak için haftasonunda bir araya gelirler. Oldukça hareketli geçen bugünleri ise 2018 yılında 39 yaşında olan Albertine'ten dinleriz. O günlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Albert ailesiyle birlikte Suzette Hala'nın yazlık evine doğru yol alır ve seyirciyi de bu yolculuğa dahil eder...
Galeri
Yorumlar
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hoş bir komedi filmi geliyor. fransızların komedi filmlerini seviyorum :)
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sinemada değil ama dvd olarak izlenir bu film.
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yarın öğleden sonra ilk seans gidicem.
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güzel, sevdim.
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fragman güzel ama filmden pek bir şey beklediğim söylenemez..
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