Gökten Bir Uydu Düştü

1979 yılının yazında, Fransa'nın Bretanya bölgesindeki bir evde, büyük bir ailenin fertleri doğum günü kutlamak için haftasonunda bir araya gelirler. Oldukça hareketli geçen bugünleri ise 2018 yılında 39 yaşında olan Albertine'ten dinleriz. O günlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Albert ailesiyle birlikte Suzette Hala'nın yazlık evine doğru yol alır ve seyirciyi de bu yolculuğa dahil eder...