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Sinema>Film Arşiv >  Gökten Bir Uydu Düştü - Le Skylab
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Gökten Bir Uydu Düştü

Le Skylab

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gökten Bir Uydu Düştü
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

1979 yılının yazında, Fransa'nın Bretanya bölgesindeki bir evde, büyük bir ailenin fertleri doğum günü kutlamak için haftasonunda bir araya gelirler. Oldukça hareketli geçen bugünleri ise 2018 yılında 39 yaşında olan Albertine'ten dinleriz. O günlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Albert ailesiyle birlikte Suzette Hala'nın yazlık evine doğru yol alır ve seyirciyi de bu yolculuğa dahil eder...

Galeri

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Yorumlar

  • hoş bir komedi filmi geliyor. fransızların komedi filmlerini seviyorum :)

  • sinemada değil ama dvd olarak izlenir bu film.

  • yarın öğleden sonra ilk seans gidicem.

  • güzel, sevdim.

  • fragman güzel ama filmden pek bir şey beklediğim söylenemez..

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Oyuncular ve ekip

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