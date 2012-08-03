Gökyüzünde Bir Ayna

Katalan öğretmen Laila, Katmandu’da aşırı yoksullukla ve içler acısı bir eğitim sistemiyle karşılaşır. Oturma izni için anlaşmalı bir evlilik ayarlar, varoşlardaki çocukları eğitmeye yönelik bir projeye girişir. Öğretmen bir arkadaşı ve yeni kocasının yardımıyla Nepal toplumunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar.