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Gökyüzünde Bir Ayna

Kathmandu Lullaby

3 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gökyüzünde Bir Ayna
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Katalan öğretmen Laila, Katmandu’da aşırı yoksullukla ve içler acısı bir eğitim sistemiyle karşılaşır. Oturma izni için anlaşmalı bir evlilik ayarlar, varoşlardaki çocukları eğitmeye yönelik bir projeye girişir. Öğretmen bir arkadaşı ve yeni kocasının yardımıyla Nepal toplumunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • iyi bir film ama oylaması fazla değil bence güzel bir film..

  • Yabancı Sinemada büyük yer tutan bir film.

  • senenin en iyisi

  • her şey o kadar yüzeysel ve hızlı işleniyorki

  • Henüz izlemedim ama en kısa zamanda izlemeyi düşündüğüm bir film...

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Oyuncular ve ekip

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