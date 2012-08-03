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Gökyüzünde Bir Ayna
Kathmandu Lullaby
3 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :3 Ağustos 2012
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- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Katalan öğretmen Laila, Katmandu’da aşırı yoksullukla ve içler acısı bir eğitim sistemiyle karşılaşır. Oturma izni için anlaşmalı bir evlilik ayarlar, varoşlardaki çocukları eğitmeye yönelik bir projeye girişir. Öğretmen bir arkadaşı ve yeni kocasının yardımıyla Nepal toplumunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar.
Galeri
Yorumlar
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iyi bir film ama oylaması fazla değil bence güzel bir film..
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Yabancı Sinemada büyük yer tutan bir film.
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senenin en iyisi
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her şey o kadar yüzeysel ve hızlı işleniyorki
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Henüz izlemedim ama en kısa zamanda izlemeyi düşündüğüm bir film...
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