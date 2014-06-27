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Göl Zamanı
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :103 dk.
Filmin Konusu
1930′ların Türkiye’si. Ülke Atatürk Devrimleri’ne geçişin acemiliklerini yaşamaktadır. Tıbbiyeden mezun olan iki arkadaş Ahmet ve Refik Anadolu’yu gezmeye çıkarlar. Yolları Ege’de bir kasabaya düşer ve eski İttihatçılardan Haşim Bey onları konağında misafir eder. Haşim Bey’in kızı Elif, melankolik bir kızdır. O gece Göl kenarında Refik’le karşılaşır ve aralarında bir aşk başlar. Kafası yeni fikirlerle dolu olan Refik’in aşk konusunda da kafası karışıktır.
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