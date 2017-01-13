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Gölge

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Fragmanlar


Gölge
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Tarık ve Gülay yeni evli bir çifttir. Tarık mütevazi bir reklam ve mankenlik ajansının editörlüğünü yapmakta, eşi Gülay ise yıllar önce bitirdiği üniversitedeki branşına uygun bir iş bulamamakta ve bunun ruhsal sıkıntısını yaşamaktadır. Birgün Tarık ajansı adına uzun süredir çalıştığı büyük bir projenin anlaşmasını imzalar. Ertesi gece Tarık'ın uçarı patronu Kemal'in organizasyonuyla projede çalıştırdıkları manken kızlarla beraber ofislerinde bir kutlama partisi yaparlar. Ama Tarık ve oradaki herkesin mutluluğu yarım kalır, Gülay o gece ciddi bir sinir krizi geçirir. Bu günden itibaren Gülay günden güne kötülemiş bir haftada yatağa düşmüştür, doktorlar durumu hakkında bilgi verememektedir. Tarık her geçen dakika gözünün önünde erimekte olan karısının durumu için çaresizdir ama bir gün bir mucize olur ve Gülay birden eski sağlığına kavuşur. Bu Tarık için bir lütuf mudur yoksa musibet mi çünkü iyileşen o iyi niyetli hanım hanımcık Gülay gitmiş yerine son derece asabi ve içten pazarlıklı bir Gülay gelmiştir. Bu an itibariyle hayat hem Tarık hemde çevresindeki herkes için yüksek dozda gerilim ve tehlikelere gebe bir hal alır.

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