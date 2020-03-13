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Gölgelerin Aşkı
Above the Shadows
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Filmin Konusu
Claudia Myers'ın yönettiği Above the Shadows, görünmez biri olarak hayatını sürdüren Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor.
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