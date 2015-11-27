Goosebumps: Canavarlar Firarda

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R. L. Stine olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.