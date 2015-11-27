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Sinema>Film Arşiv >  Goosebumps: Canavarlar Firarda - Goosebumps
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Goosebumps: Canavarlar Firarda

Goosebumps

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Goosebumps: Canavarlar Firarda
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R. L. Stine olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • afis resminden belli nekdr kalitesiz film oldugu...

  • süper bişeye benziyor....

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Oyuncular ve ekip

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