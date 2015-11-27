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Goosebumps: Canavarlar Firarda
Goosebumps
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi, Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Avustralya
- Gösterim Tarihi :27 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :4 dk.
Filmin Konusu
Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R. L. Stine olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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afis resminden belli nekdr kalitesiz film oldugu...
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süper bişeye benziyor....
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