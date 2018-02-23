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Görevimiz Tatil
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- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Sıtkı cimri bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının ilgisizliğinden şikayetçi bir ev hanımıdır. Çift, terapistlerinin ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte yıllar sonra tatile çıkmaya karar verirler ve dökük bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir.
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