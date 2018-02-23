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Görevimiz Tatil

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Görevimiz Tatil
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Komedi, Aile
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :23 Şubat 2018

 

Filmin Konusu

Sıtkı cimri bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının ilgisizliğinden şikayetçi bir ev hanımıdır. Çift, terapistlerinin ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte yıllar sonra tatile çıkmaya karar verirler ve dökük bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir.

Galeri

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